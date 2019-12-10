Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
Son Dakika Güncel Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika

Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

6 saat önce

KAYSERİ'de, yatak üretimi yapan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması sonucu yangın çıktı.

Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı, System.String[]

KAYSERİ'de, yatak üretimi yapan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Taner Yolcu'ya ait olduğu öğrenilen fabrikada iddiaya göre, işçilerin çalışmadığı sırada trafo patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 10 adet itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olay sırasında yoldan geçtiğini belirten Erhan Çulha, Ben aracımla yolun kenarından geçiyordum. Fabrika yanında bulunan trafo birkaç defa patladı. Ardından fabrikaya sıçradı ve alev almaya başladı. Burası yatak fabrikasıymış, her şey yanmaya başladı" dedi.Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım
İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:27:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]