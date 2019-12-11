Son Dakika › Güncel › Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2) - Son Dakika
Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)
6 saat önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapan Yörsan, iflas isteyince işçiler ayaklandı Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da görüntülendi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı