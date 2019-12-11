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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

6 saat önce

Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Haber KAYSERİ,(DHA)

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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
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