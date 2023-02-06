Canlı yayında depreme yakalanan sunucu konuşmaktan güçlük çekti: Ayakta duramıyorum - Son Dakika
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Canlı yayında depreme yakalanan sunucu konuşmaktan güçlük çekti: Ayakta duramıyorum

06.02.2023 16:54

10 ilde hissedilen ve büyük yıkımlara neden olan depreme canlı yayında yakalanan bir sunucu, konuşmakta güçlük çekti. Canlı yayında ayakta durmakta zorlanan ve büyük bir şaşkınlık yaşayan sunucu, "Şu dakikalarda ben ayakta durmakta ciddi anlamda güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün öğlen saatlerinde kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri ve Ankara'da da hissedildi.

SUNUCU CANLI YAYINDA YAKALANDI

Deprem anı, Kayseri'de yerel bir televizyonun canlı yayınına yansıdı. Haber sunduğu sırada bir anda sallanmaya başlayan sunucu, "Şu dakikalarda bir deprem meydana geliyor. Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Şu dakikalarda ben ayakta durmakta ciddi anlamda güçlük çekiyorum. Hemen şuraları kontrol altına alacağım. Şu dakikalarda bir depremin, artçıların yaşandığını hissedebiliyoruz" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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Deprem, Güncel, Son Dakika

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