Kayseri'de yazın buz gibi su içebilmek için kuyular karla dolduruldu - Son Dakika

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 300 kadar kuyu, yazın buz gibi su içebilmek için Erciyes Dağı'nın eteklerinden getirilen kar ile dolduruldu. 400 yıllık geleneği sürdüren yöre halkı, çuvallarla taşıdıkları karları kuyulara bastı.

Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar'da yaklaşık 400 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bin 200 kuyudan yaklaşık 300'ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, bu yıl da kış bitmeden dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip, kuyulara bastı. Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı.

Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

'SU OLSA DA KUYULARI DOLDURUYORUZ'

Yöre halkından Mahmut Gengeç (60), "Bu bizde alışkanlık olmuş bir gelenek. Hacılar ilçemizde ne kadar su olsa da biz yine de bu kuyuları dolduruyoruz. Biz inşallah ölene kadar da bu kuyuları doldurmaya devam edeceğiz. Yaz aylarında Erciyes'te kar olmasa bile buralarda kar oluyor. Bu bizim yaklaşık 400 yıllık bir geleneğimiz. Ben kendimi bildim bileli biz bu kuyulara kar doldururuz. Geçmişte su sıkıntısı olduğu için her evin önünde su kuyusu olurdu. Bu kuyular kar ile doldurulup su ihtiyacı gideriliyordu. Biz bu geleneği mümkün olduğu kadar sürdürüyoruz" dedi.

'BU KARIN SUYU ÇOK LEZZETLİ OLUYOR'

Yıllardır kuyulara kar bastıklarını söyleyen Ali Osman Basma ise, "Ben 82 yaşındayım. Geçmiş dönemde su sıkıntısı olduğu için her evin önüne su kuyusu yapılırdı. Bu kuyulara kar basarak, yaz ayında suyunu içiyoruz. Kar yağdığı dönemde arkadaşlarla bir araya gelerek karları torbalara toplarız. O karları da kuyulara basıyoruz. Bu karın suyu çok lezzetli oluyor" diye konuştu.