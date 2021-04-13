Kayseri'de 'yemek ihalesi' soruşturmasında 13 tutuklama - Son Dakika

KAYSERİ'de Bünyan Cezaevinde yemek ihalesinde kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden, aralarında cezaevi müdürü N.A.'nın da bulunduğu 13'ü tutuklandı.

2017-2018 yılları arasında Bünyan Cezaevinin yemek ihalesinde kamunun zarara uğratıldığı yönündeki şikayet üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kamunun 2 milyon 872 bin TL zarara uğratıldığı belirlendi. Bunun üzerine aralarında cezaevi müdürü N.A. ile bazı personeller ile ihaleye katılan şirket çalışanlarının da olduğu 16 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden, cezaevi müdürü N.A., Y.B., F.T., K.K., M.K., M.H., M.K., M.G., Ö.K., M.M., H.D., M.E. ve O.Y., 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklandı. A.E., N.D. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.