Kayseri'de yeni kütüphaneler hizmete girecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kütüphaneler pazartesi günü düzenlenen törenle açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi ile merkez kütüphanesi ek salonu 8 Haziran Pazartesi günü törenle hizmete sunulacak.

Genelgeye uygun hizmet verecek olan kütüphaneler haftanın beş günü 09.00- 18.00 saatleri arasında açık olacak.

Kütüphanelere maskesiz girilmeyecek ve girişlerde ziyaretçilerin ateşi ölçülecek.