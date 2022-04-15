Kayseri'de yeni vatmanlar elektronik kurayla belirlendi - Son Dakika
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Kayseri'de yeni vatmanlar elektronik kurayla belirlendi

15.04.2022 15:39
Kayseri'de yeni vatmanlar elektronik kurayla belirlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesindeki raylı sistem araçlarını kullanacak 75 vatman, noter huzurunda elektronik kurayla belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesindeki raylı sistem araçlarını kullanacak 75 vatman, noter huzurunda elektronik kurayla belirlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan ve Kayseri Ulaşım AŞ'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlanan noter huzurunda gerçekleştirilen elektronik kura çekilişine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut katıldı.

Büyükkılıç, yoğun başvuru olduğu için adayları kurayla belirleyeceklerini belirtti.

Adaleti ve hakkaniyeti göz ardı etmediklerini dile getiren Büyükkılıç, "Kayseri'de tramvay ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tınaztepe, Terminal, Şehir Hastanesi, Kumsmall, Mobilya Kent hattı ile ilgili 5 tramvay, yine İlim Yayma Cemiyeti'nden Talas-Mevlana Mahallesi'ne olan hattımızla ilgili 6 olmak üzere 11 tramvay, kervanımıza katılıyor. Tramvay sayımız 69'dan 80'e çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Türkiye'de en ucuz ulaşım hizmetini veren şehirlerden olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tam bilet 4 lira 50 kuruş, öğrenci bileti 2 lira 25 kuruş. Türkiye'de en ucuz ulaşım hizmeti veren şehirlerden birinden söz ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları alnımız ve yüzümüz ak, çok şükür paylaşarak insanlara hizmet etmeye özen gösteriyoruz. O açıdan Kayseri modeli diye nitelendirilen, geçmişten beri uygulamalarımızla örnek teşkil eden bir yaklaşım sergiliyoruz."

Konuşmanın ardından 3 bin 456 başvurudan şartları taşıyan 1200 aday arasından noter huzurunda gerçekleştirilen elektronik kurayla 75 vatman belirledi.

Kayseri'de yeni vatmanlar elektronik kurayla belirlendi
Kayseri'de yeni vatmanlar elektronik kurayla belirlendi
Kayseri'de yeni vatmanlar elektronik kurayla belirlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Tramvay, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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