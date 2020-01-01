Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Sıla' oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Sıla' oldu - Son Dakika

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Sıla' oldu

6 saat önce

muhabiri olan babası Özer Kaya kız olan bebeğine Sıla ismini koydu.

Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Sıla' oldu, System.String[]
muhabiri olan babası Özer Kaya kız olan bebeğine Sıla ismini koydu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yılın ilk bebeği saat 00.12'de 2 kilo 590 gram ağırlığında doğdu. Babası DHA muhabiri Özer Kaya, kız olan bebeğine Sıla ismini verdi. Kızı olan anne Belgizar Kaya (33), "Çok mutluyum. Bu ikinci çocuğum oldu. Allah inşallah hayırla büyütmeyi nasip eder" dedi.DHA muhabiri baba Özer Kaya ise ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Çok şükür bebeğimiz sağlıklı bir şekilde doğdu. İsmini Sıla koyduk. Çok sevinçliyiz. İnşallah yavrumuzu sağlıklı bir şekilde büyütürüz" diye konuştu.


- Doğarken
Kayseri, Sıla, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi
Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı 9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika Haberleri
08:11 Başkentte yangın: 3 ölü (3) - Son Dakika
08:09 2020 YILBAŞI HABERLERİ - Son Dakika
08:04 New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı - Son Dakika
08:04 Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü - Son Dakika
08:00 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 08:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Sıla' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]