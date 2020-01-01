Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Sıla' oldu - Son Dakika

muhabiri olan babası Özer Kaya kız olan bebeğine Sıla ismini koydu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yılın ilk bebeği saat 00.12'de 2 kilo 590 gram ağırlığında doğdu. Babası DHA muhabiri Özer Kaya, kız olan bebeğine Sıla ismini verdi. Kızı olan anne Belgizar Kaya (33), "Çok mutluyum. Bu ikinci çocuğum oldu. Allah inşallah hayırla büyütmeyi nasip eder" dedi.DHA muhabiri baba Özer Kaya ise ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Çok şükür bebeğimiz sağlıklı bir şekilde doğdu. İsmini Sıla koyduk. Çok sevinçliyiz. İnşallah yavrumuzu sağlıklı bir şekilde büyütürüz" diye konuştu.

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