Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında haklarında mahkemece verilen hapis cezaları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan 3 eski polis, yeniden yapılan yargılama sonucu 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim K, Kemal Ç. ve İsa P. ile avukatları katıldı.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanıklar, masum olduklarını öne sürerek tahliye ve beraatlerini istedi.

İbrahim K, Kemal Ç. ve İsa P'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkları tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliye etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 8 eski polis, 31 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 sanığın cezalarını onamış, İbrahim K, Kemal Ç. ve İsa P'nin dosyasını "eksik araştırma" gerekçesiyle bozarak mahkemeye geri göndermişti.