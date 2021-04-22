Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık M.Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını ileri süren M.Y, beraatini talep etti.

Sanık M.Y, önceki savunmasını tekrar etti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İstinafın bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı hazır bulundu.

Kayseri 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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