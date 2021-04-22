Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yeniden yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstinafın bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık M.Y, önceki savunmasını tekrar etti.
Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını ileri süren M.Y, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık M.Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: AA
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