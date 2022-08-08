Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor

08.08.2022 12:30

Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor Kayseri'nin Develi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan Şahmelik köyünün ilk yerleşim yeri olan dağların içine oyulmuş yer altı şehirleri turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan Şahmelik köyünün ilk yerleşim yeri olan dağların içine oyulmuş yer altı şehirleri turizme kazandırılmayı bekliyor.

Göreme ve Ürgüp'e rakip çıkan Şahmelik Mahallesi'ndeki yer altı şehirleri turizme kazandırılmayı bekliyor. Cenevizliler döneminden kaldığı belirtilen Kana mevkiindeki oyma yer altı şehri, içerisinde onlarca kola ayrılıyor. Mahalle sakinlerinden Selçuk Arsu, "Burası Şahmelik köyüne ait. Köyün esas ismi Melikşah, o dönemlerden kalma bir köy. Cenevizliler döneminden kaldığı söyleniyor Kana mevkiinde bulunan yer altı şehrinin. Bulunduğumuz yer yüzeyin 30 metre altı ve burası kolların dağılma yeri. 7 tane kol var, buradan ayrılıyor. İleride bu kollar da ikiye ayrılarak devam ediyor. Hatta bizim köylüler alt taraftan bir kuyuya gittiğini söylüyorlar ama şu an hala gidilebiliyor mu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Vali Çiçek, Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti Vali Çiçek, Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti Kayseri'de çocuklar artık icra yoluyla teslim edilmeyecek Kayseri'de çocuklar artık icra yoluyla teslim edilmeyecek
Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de yer altı şehirleri keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement