Kayseri'de yerli aşı için 'gönüllü' çağrısı - Son Dakika

Kayseri'de yerli aşı için 'gönüllü' çağrısı
13.12.2020 16:27
KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koranavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüsteki billboardlardan çağrı yapıldı.
KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koranavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüsteki billboardlardan çağrı yapıldı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve önümüzdeki günlerde Faz-1 çalışmasının tamamlaması beklenen yerli koronavirüs aşısı için üniversitenin kampüsündeki billboardlardan gönüllü çağrısı yapıldı. Kampüsün çeşitli noktalarında bulunan billboardlarda, "Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) veya aşağıda yer alan iletişim numaralarından irtibat kurabilirler" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum