Kayseri'de yeşil alan için 66 milyon lira harcama yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yılda, kentteki yeni çim alan tesisi, mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı dikim çalışmalarında 66 milyon liralık harcama yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil ve yaşanabilir bir kent meydana getirmek amacıyla yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılıyor.

Bu kapsamda son 3 yılda Kayseri'deki yeni çim alan tesisi, mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı dikim çalışmalarında 66 milyon lirayı aşkın harcama yapıldı.

2020 yılında Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından ibreli ağaç, yapraklı ağaç, süs bitkisi, mevsimlik çiçek, soğanlı bitki ve her çeşit çim ekimi konularında yapılan harcama toplam 19 milyon 449 bin 857 lira olarak gerçekleşirken, 2021 yılında ise bu miktar 29 milyon 772 bin 792 liraya yükseldi.

Belediye ekipleri, 2021 yılında ise toplam 2 milyon 508 bin 669 bitki ve 133 bin 44 metrekare çim alan tesisini toprakla buluşturdu.