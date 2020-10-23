Kayseri'de yeşil reçeteli hap satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de yeşil reçeteye tabi ilaç sattığı iddia edilen zanlı jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu içerikli hap getirip Kayseri'de sattığı öne sürülen Y.D'yi, merkez Kocasinan ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametinde, yeşil reçeteye tabi 420 hap, pompalı tüfek ve kasatura ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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