Kayseri'de yeşil reçeteli ilaç dolandırıcılığı davasında 2 tahliye

KAYSERİ merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 12'si tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Haydar S. ve Hüseyin D.'nin tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Kayseri merkezli 7 ilde, geçen Şubat'ta düzenlenen operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada renkli reçete ve uyuşturucu ilaçlar ele geçirildi. Operasyon sonrası 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer kişiler ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILARŞüpheliler hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. 24 şüpheli Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.Konya'da yaşadığını ifade eden tutuklu sanık Ali K., "Yusuf B. ile olay günü görüştüm. 20 kutu ilaç aldım, 4 bin TL verdim, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Çamaşır makinesinde bulunan hapları ben koydum. Her kutuda 56 adet vardı. Tape kayıtları doğrudur. Annem trafik kazası geçirdiği için bu ilaçlardan verdim, kendisine iyi geldiği için annemin hastalığına aldım. Kesinlikle bu hapların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum, bilsem anneme içirmezdim" dedi.'35 YILLIK HEKİMİM'35 yıllık doktor olduğunu ifade eden tutuklu sanık Metin Ş. ise, aile hekimi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:"Muayene ettiklerim de var, etmediklerim de. Telefonla arayıp rahatsız olduklarını, kriz geçirdiklerini söylediler. Reçete kodu ile şifresini gönderdim renkli reçete sistemine geçildi, önceden 4 kutuya kadar o ilaçlara izin veriliyordu, daha sora bu sayı ikiye düştü. Raporu olanlar alabiliyordu, bu kişilerin de raporu vardı. MEDULA sisteminden raporları görebiliyoruz. Ben bu reçeteleri kesinlikle ilaç olarak yazdım, uyuşturucu olarak asla yazmadım. Aile hekimlerinin de yetkisi vardı. 35 yıllık hekimim, herhangi bir menfaat temin etmedim. Son 15 gün gelmeleri gerektiğini, muayene etmem gerektiğini söyledim ama durumları olmadığı için yardım amaçlı yaptım."'GAYRİ RESMİ HİÇBİR İŞ YAPMADIM'Eczane sahibi tutuklu sanık Muhammed F.C. ise, hastaların e-reçete koduyla geldiklerini ve MEDULA sistemine girerek, ilaçları verdiklerini söyleyerek, "3 aydır tutukluyum, gayri resmi hiçbir iş yapmadım. 6 ayrı mahalle sağlık ocağına gelir, oradan da bizim eczaneye geçerler. 20 sene bu mesleği yaptım, suçsuzum" diye konuştu.3 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti verdiği ara kararla işsiz oldukları öğrenilen Haydar S. ve Hüseyin D.'nin tahliyesine karar vererek, bilirkişi raporu alınması için duruşmayı erteledi.

- Kayseri