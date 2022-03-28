Kayseri'de yetişen 'kır navruzu' çiçek açtı - Son Dakika
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Kayseri'de yetişen 'kır navruzu' çiçek açtı

28.03.2022 19:48
Kayseri'de yetişen 'kır navruzu' çiçek açtı

KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu' çiçek açtı.

KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu' çiçek açtı.

Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte sadece Kayseri'de yayılış gösteren nokta endemiği kır navruzu bitkisi 2022 yılı ilk görüntülerini verdi. Görüntülerde yeni bireylerin gözlemlenmesi heyecan yarattı. Dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren kır navruzu bitkisi için 2019 yılında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce 'Kır navruzu Tür Eylem Planı' hazırlanmıştır. 2020- 2024 yılları arasını kapsayan tür eylem planı ile türü tehdit eden unsurlar belirlenmiş olup bu kapsamda gerekli önlemler alınmakta, okullarda konu ile ilgili eğitimler verilmekte, türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanmaktadır" denildi.


Kayseri'de yetişen 'kır navruzu' çiçek açtı
Kayseri'de yetişen 'kır navruzu' çiçek açtı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yetişen 'kır navruzu' çiçek açtı - Son Dakika


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