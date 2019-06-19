Son Dakika Haberleri: Kayseri’de yetiştirici birliği ‘Hunat Süt’ü piyasaya çıkaracak
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Kayseri’de yetiştirici birliği ‘Hunat Süt’ü piyasaya çıkaracak

23 dakika önce

Kayseri'de süt üretimini artırmak ve üreticiyi desteklemek için Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, bin 300 üyesi ile üretilen sütü kendi kurduğu tesiste işleyerek "Hunat Süt" markası ile piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Kayseri’de yetiştirici birliği ‘Hunat Süt’ü piyasaya çıkaracak, System.String[]
Kayseri'de süt üretimini artırmak ve üreticiyi desteklemek için Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, bin 300 üyesi ile üretilen sütü kendi kurduğu tesiste işleyerek "Hunat Süt" markası ile piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 
Kayseri, Ekonomi
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