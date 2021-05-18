Kayseri'de yetiştirilen Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor - Son Dakika

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesindeki kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan ve 18 aylık yetiştirilme döneminin ardından Yamula Barajı'nda hasadı yapılan Türk somonu, iç ve dış piyasaya sunuluyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "2021 yılında başlayan hasatlarla birlikte somon üretiminin 3 bin tonu geçmesi beklenmektedir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün teşvikleri ile Pınarbaşı ilçesinde kurulan kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan Türk somonları, Yamula Barajı'ndaki tesislere getiriliyor. Yamula Barajı'nda 18 aylık yetiştirme döneminin ardından Türk somonları ağlara çekiliyor. Tonlarca yetiştirilen balıklar iç ve dış piyasaya sunuluyor. Türk somonu hasadını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Ağırlıklı olarak Karadeniz'de üretimi gerçekleştirilen Türk somonunda, iç sulardaki en önemli üretim merkezlerinin başında Kayseri ve Yamula Barajı gelmektedir. Ülkemizdeki en önemli alabalık üretim merkezlerinden biri olan şehrimizde, şimdilerde üretim Türk somonu yetiştiriciliğine dönüşmektedir. Pınarbaşı'nın tertemiz kaynak sularındaki kuluçkahanelerde başlayan somonun hikayesi, 18 aylık bir serüvenin ardından Yamula Barajı'nda son bulmaktadır" diye konuştu.

'2021'DE SOMON ÜRETİMİNİN 3 BİN TONU GEÇMESİ BEKLENMEKTEDİR'

İl Müdürü Şahin, Türk somonunun yetiştirilme aşamasını anlatarak, "Pınarbaşı ilçemizdeki kuluçkahane ve büyütme tesislerinde 300-400 gram ağırlığa ulaşan somon adayları, buradan Yamula Barajı'ndaki somon tesislerine getirilmektedir. Burada 9-10 aylık üretim periyodu sonrasında 3-5 kilo aralığına getirilen balıklar ihraç edilmektedir. Üretilen balıklar gerek yurt içi ve gerekse dünya piyasalarında çok büyük rağbet görmektedir. Dünya piyasalarında en büyük rakibi olan Norveç somonu karşısında gerek fiyat avantajı ve gerekse daha düşük kolesterol oranının yanı sıra yüzde protein açısından Norveç somonundan iki kat daha zengindir. Kayseri'de 2019 yılında 193 ton olan üretimi, 2020 yılında bin 511 tona çıkarmıştır. 2021 yılında başlayan hasatlarla birlikte somon üretiminin 3 bin tonu geçmesi beklenmektedir" dedi.