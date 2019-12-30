Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

KAYSERİ'de yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında TEM ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.  Yakalanarak kelepçelenen şüphelilerin evinde arama yapıldı. Şüpheliler sorgu öncesi Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:25 Kaynak: DHA
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