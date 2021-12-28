KAYSERİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU, 5 GÖZALTI - Son Dakika

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Irak ve Suriye uyruklu 5 kişinin ülkelerinde DEAŞ'ın terör faaliyetlerinde bulunduktan sonra kaçak olarak Türkiye'e giriş yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler şafak operasyonunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.