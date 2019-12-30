Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'taki DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri'de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Öte yandan, gözaltına alınan 1 kişi de gülerek kameralara poz verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:22 Kaynak: İHA
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