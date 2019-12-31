Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak - Son Dakika

Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak

6 saat önce

Kayseri'de yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.

Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak, System.String[]

Kayseri'de yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kent genelinde asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, alışveriş merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar, havalimanı, tren garı, otobüs terminali ve eğlence yerleri gibi noktalarda 196 ekip ile 2 bin 680 personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirlerinin arttırıldığı ifade edildi.

Huzur ve güven ortamını bozacak davranışların ve şüpheli hallerin güvenlik güçlerine ihbar edilmesi istendi.

Vatandaşların Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayseri155@egm.gov.tr, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kayserikom@egm.gov.tr, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne de kayseri.nsm@egm.gov.tr elektronik posta adreslerinden ihbar yapabileceği aktarılan açıklamada, şu telefon numaraları paylaşıldı:

112 -155

3381402

3362780

3201156

3300420

4423939

6913153

4374347

2453638

3113445

4312210

3362755

2245117

3214099

2226999

3382336

2404707

5036908

5036564

5023303

Kayseri, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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