Kayseri'de yılbaşı tedbirlerinde 2 bin 680 personel görev yapacak - Son Dakika

Kayseri'de yılbaşı dolayısıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kent genelinde asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, alışveriş merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar, havalimanı, tren garı, otobüs terminali ve eğlence yerleri gibi noktalarda 196 ekip ile 2 bin 680 personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirlerinin arttırıldığı ifade edildi.

Huzur ve güven ortamını bozacak davranışların ve şüpheli hallerin güvenlik güçlerine ihbar edilmesi istendi.

Vatandaşların Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayseri155@egm.gov.tr, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kayserikom@egm.gov.tr, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne de kayseri.nsm@egm.gov.tr elektronik posta adreslerinden ihbar yapabileceği aktarılan açıklamada, şu telefon numaraları paylaşıldı: