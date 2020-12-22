Kayseri'de yılbaşında otellerin yapacağı eğlence programları yasaklandı - Son Dakika

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile yılbaşı gecesi otellerde eğlence programları yapılması yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi'nin ekinde yer alan "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listede" oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığının 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. Belirtilen tedbirlerin temel amacı sosyal izolasyonun en üst seviyede sağlanarak hastalığın yayılımının azaltılmasıdır. Hal böyleyken yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu görülmektedir. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır. Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecektir. Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecektir. Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecektir. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2. maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesi sağlanacak, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecektir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ