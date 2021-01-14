Kayseri'de yıldırım düşmesi sonucu hasar gören camide inceleme başlatıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan ve hasar oluşan 73 yıllık camide inceleme başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy başkanlığındaki Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel'in de bulunduğu heyet, Yeşilyurt Mahallesi'nde 1948'de yapılan ve yıldırımın düşmesi sonucu zarar gören camide incelemelerde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Emin Patan, mahalle muhtarı İsmail Özdemir'in de katıldığı incelemelerde, yıldırımın minareye isabet ettiği, yıkılan minarenin caminin çatısına düştüğü ve camide ciddi çatlak oluştu tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonrası caminin son durumu rapor edilecek ve yenilenip, yenilenmeyeceğine karar verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Develi ilçemizde camimize yıldırım düştü. Çok şükür ki can kaybımız yok. Yaraları birlikte saracağız. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullanmıştı.