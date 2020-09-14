Kayseri'de yılın Ahisi'ne kaftanı giydirildi - Son Dakika

Kayseri'de yılın Ahisi'ne kaftanı giydirildi

Kayseri'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın Ahisi'ne kaftanı giydirildi.

Kayseri'de yılın Ahisi'ne kaftanı giydirildi, System.String[]

Kayseri'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın Ahisi'ne kaftanı giydirildi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir katıldı.

Yılın Ahisinin kendi odalarına kayıtlı olmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Odamızın 41 yıllık tarihinde ilk kez yılın Ahisi seçiliyor. Ahi düsturu almış, Ahi kültürü ile yetişen, Kayserimize 94 yıldır hizmet veren, dededen oğula, oğuldan toruna olan Şakir Büyükberber ustamız yılın Ahisi olmaya layık görüşmüştür. Başta Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gönül isterdi ki; daha görkemli ve daha güzel bir şekilde Ahilik Haftasını kutlayalım ama içinde bulunduğumuz sebeplerden dolayı olmadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel bir şekilde kutlarız" ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç de, "Ahilik Haftasını şimdiye kadar görkemli bir şekilde kutlamıştık. Bundan sonrada görkemli bir şekilde kutlamak isteriz. Korona virüs nedeniyle bu seneki kutlamalarımız sadece anma şeklinde geçecek. Esnaf ve sanatkarımızın bu güzel haftasını kutluyorum ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ise, "Biz Ahi Evran'ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek nesillere aktarabilirsek buna çok ihtiyacımız var. Ahilik denilince insanlar 'Başımıza birde Ahilik çıktı' diyorlar ama Ahilik zaten vardı. Türkiye'de ilk olan Ahilik Müzesini de Kayseri'de belediyemizin öncülüğünde biz açtık. Halen de işlevi devam ediyor ve pazartesi günleri hariç her gün açık. Yılın ahisi seçilen arkadaşımızı da kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kentte 94 yıldır kebapçılık yapan ve yılın ahisi seçilen Şakir Büyükberber'e kaftanı giydirildi. - KAYSERİ

Ahilik Haftası, Kayseri, Ahilik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yılın Ahisi'ne kaftanı giydirildi - Son Dakika

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