Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

KAYSERİ'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında kentteki 75 lokantadan yılda 5 ton atık yiyecek toplanarak, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Kayseri'de Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetimi 2 yıl önce iş yerlerindeki artık yemeklerin değerlendirilmesi için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında kentteki 75 lokantanın atık yiyecekleri her gün poşetlenerek biriktiriliyor. Günlük biriken atık yiyecekler, Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nca araçlarla iş yerlerinden alınıp, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, günlük 15 kilo, yıllık 5 tona yakın atık yiyeceğin toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırıldığını söyledi. Kampanyaya ilk 25 esnaf ile başladıklarını belirten Aydemir, "Şimdi destek veren esnaf sayımız 75'i buldu. Günlük olarak odamızın belirlediği bir personel tahsis edilen araçla lokantaları akşamüzeri geziyor ve poşetlenmiş atık yemekleri alıyor. Daha sonra da sokak ve yırtıcı hayvanların yaşadığı alanlarda hazırladığımız plastik kaplara döküyor. Böylelikle hem sokak hayvanlarının karnını doyuruyor hem de yırtıcı hayvanların yerleşim alanlarına yiyecek için inmelerine karşı önlem almış oluyoruz" dedi.