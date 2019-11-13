Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor
Son Dakika Güncel Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor - Son Dakika

Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

6 saat önce

Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyorKayseri'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında kentteki 75 lokantadan yılda 5 ton atık yiyecek toplanarak, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

Kayseri'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında kentteki 75 lokantadan yılda 5 ton atık yiyecek toplanarak, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Kayseri'de Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetimi 2 yıl önce iş yerlerindeki artık yemeklerin değerlendirilmesi için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında kentteki 75 lokantanın atık yiyecekleri her gün poşetlenerek biriktiriliyor. Günlük biriken atık yiyecekler, Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nca araçlarla iş yerlerinden alınıp, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, günlük 15 kilo, yıllık 5 tona yakın atık yiyeceğin toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırıldığını söyledi. Kampanyaya ilk 25 esnaf ile başladıklarını belirten Aydemir, Şimdi destek veren esnaf sayımız 75'i buldu. Günlük olarak odamızın belirlediği bir personel tahsis edilen araçla lokantaları akşamüzeri geziyor ve poşetlenmiş atık yemekleri alıyor. Daha sonra da sokak ve yırtıcı hayvanların yaşadığı alanlarda hazırladığımız plastik kaplara döküyor. Böylelikle hem sokak hayvanlarının karnını doyuruyor hem de yırtıcı hayvanların yerleşim alanlarına yiyecek için inmelerine karşı önlem almış oluyoruz dedi.

Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:37:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]