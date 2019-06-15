Kayseri'de YKS heyecanı
4 saat önce
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:51 Kaynak: AA
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Kayseri
'de de sınavın gerçekleştiği okullarda sınav heyecanı yaşandı.
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