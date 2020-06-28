Kayseri'de YKS'nin ikinci oturumu heyecanı - Son Dakika

KAYSERİ 'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan AYT, 13.15'te sona erdi.

Kayseri Lisesi'nde AYT'ye giren adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak, salonlara alındı. Bina girişine koyulan hijyen malzemeleriyle ellerini dezenfekte eden adaylara, maske ve dezenfektanlı mendil dağıtıldı. Adaylar, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Saat 10.15'te başlayan AYT, saat 13.15'te bitti. Sınav sırasında çocuklarını bekleyen aileler de dualar okudu.