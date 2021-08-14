Kayseri'de yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının yüzde 89'u aşı yaptırmayanlardan oluşuyor - Son Dakika

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan, yoğun bakımda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 89'unun aşı yaptırmayanlar olduğunu belirtti.

Baykan, yaptığı yazılı açıklamada, mart 2020'den itibaren salgınla mücadelede birçok vatandaşın yanı sıra ön safta savaşan sağlıkçıların da hayatını kaybettiğini vurguladı.

Temmuz ayında Kayseri'de 808 hastanın salgın nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gördüğünü ve bu hastaların yüzde 61'inin aşı olmadıklarını belirlediklerini aktaran Baykan, "Yoğun bakımlarda yatan hastalarda da yüzde 89'unun aşısız olduklarını tespit ettik." ifadelerini kullandı.