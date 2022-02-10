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Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

10.02.2022 09:17
Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

Trafiğe çıkacaklar ise araçlarını temizledi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı, 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde 190, zirveye yakın kesimlerde ise 2,5 metreye ulaştı. Dağ genelindeki kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle tesislerde hizmet verilemiyor.

Karayolları ekiplerinin Erciyes bölgesinde yolu açık tutmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürerken, Kayseri-Erciyes yolunun trafiğe açık olduğu bildirildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Erciyes, Kayseri, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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