Park halindeki iş makinesi yokuş aşağı hareket ederek duvara çarptı - Son Dakika
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Park halindeki iş makinesi yokuş aşağı hareket ederek duvara çarptı

06.10.2022 10:08

Kayseri'de yokuş aşağı hareket eden sürücüsüz iş makinesinin sosyal tesis binasına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'de yokuş aşağı hareket eden sürücüsüz iş makinesinin sosyal tesis binasına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bünyan ilçe merkezinde Şehit Enes Bediz Caddesi'ne park edilen kepçe, yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

İş makinesini fark eden yoldaki vatandaşlarla bazı araç sürücüleri, kepçenin önünden uzaklaştı.

Kepçe, caddede bulunan Bünyan Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi'nin duvarına çarparak durdu.

Hasar gören duvar, belediye ekiplerince onarıldı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki iş makinesi yokuş aşağı hareket ederek duvara çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki iş makinesi yokuş aşağı hareket ederek duvara çarptı - Son Dakika
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