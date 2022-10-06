Çekya'da tarihi anlar! Paşinyan mutlu görünse de Aliyev pek hoşnut değil

Kaynak: AA

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Park halindeki iş makinesi yokuş aşağı hareket ederek duvara çarptı - Son Dakika

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