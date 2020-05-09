Kayseri'de yol çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan caddelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ, kent merkezindeki bazı caddelerde alt yapı çalışmaları yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü de asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda KASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de eskiyen ve yıpranan asfaltı söküp caddeyi yeniliyor.
Çalışmalar, farklı caddelerde de devam edecek.