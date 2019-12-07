Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yola çıkan ineğin sahibine trafik cezası yazıldı
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Kayseri'de yola çıkan ineğin sahibine trafik cezası yazıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği yola çıkan vatandaşa polis ekiplerince trafik cezası yazıldı.

Kayseri'de yola çıkan ineğin sahibine trafik cezası yazıldı, System.String[]

Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği yola çıkan vatandaşa polis ekiplerince trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede hayvancılıkla geçinen Duran Altunç'un (53) ineği, Karapınar Mahallesi'nde kara yoluna çıktı.

Şikayet üzerine trafik polisleri, "yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak" suçundan Altunç'a 108 lira para cezası verdi.

Kayseri, Polis, Sarız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi
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