Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

KAYSERİ'de kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Kayseri- Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.