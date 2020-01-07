Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

7 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Malatya karayolu üzerinde ilçeye bağlı Olukkaya mevki'inde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Ayrıca soğuktan etkilenen yolcuların da ambulanslarla olay yerinden nakledilmesi devam ediyor.


Kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Malatya, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından silahlı saldırı ile ilgili açıklama
Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:16 Avustralya'da yangın kanguru sığınağını kül etti: 'Onları kaybetmek ailemi kaybetmek gibi' - Son Dakika Haber
21:14 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
21:12 Avustralya'da yangın kanguru sığınağını kül etti: 'Onları kaybetmek ailemi kaybetmek gibi' - Son Dakika Haber
21:10 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
21:06 Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika Haber
21:02 Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi - Son Dakika Haber
20:33 Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:20:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]