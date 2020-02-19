Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

44 dakika önce

Malatya Karayolu'nun 120'nci kilometresinde yolcu otobüsü devrildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı, System.String[]

KAYSERİ- Malatya Karayolu'nun 120'nci kilometresinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüsteki 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Malatya Karayolu'nun 120'nci kilometresi olan Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Nurettin Oğuz idaresindeki 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüsteki 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoldan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerin gelen sağlık ekipleri, kazada yaralı 14 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Malatya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz
Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi E-5'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden olan kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 04:57:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]