Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı, System.String[]

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.


Kaza, Gürün-Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan Ankara'ya gitmek için yola çıkan H.B. yönetimindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı'na 35 kilometre kala kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Vedat A., Faruk D., Uğur S., Numan Ç., İsmetullah M., Hasan K., Sümeyye F., Halil İbrahim Y., Said K., Hayrullah B., Eray B., Mustafa O., Hacı E., Melike Y., Atacan T., Erdal O., Hubri O., Sema O., Duran T., Refik Ç., Faik A., Murat S. ve Yunus C. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Ankara, Gürün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:09 Kaynak: İHA
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