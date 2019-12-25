Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kaza, Gürün-Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan Ankara'ya gitmek için yola çıkan H.B. yönetimindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı'na 35 kilometre kala kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Vedat A., Faruk D., Uğur S., Numan Ç., İsmetullah M., Hasan K., Sümeyye F., Halil İbrahim Y., Said K., Hayrullah B., Eray B., Mustafa O., Hacı E., Melike Y., Atacan T., Erdal O., Hubri O., Sema O., Duran T., Refik Ç., Faik A., Murat S. ve Yunus C. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı

Kayseri, Ankara, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede
Mansur Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili konuştu: Ankara'da şantajcı bir grup var Erdoğan: Bu konu bizim meselemiz değil, polemiğe girmeyin Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası

Son Dakika Haberleri
15:31 Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
15:30 Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
15:30 Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika
15:30 80 milyon lira büyük ikramiye ile 160 ev alınabiliyor - Son Dakika
15:26 Denizli'de 6 bacaklı kuzu doğdu - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika
14:20 Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 15:35:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]