Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3 - Son Dakika

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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3
6 saat önce
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3(AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:33 Kaynak: DHA
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3(AKTÜEL)
Son Dakika Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı Kayseri'nin iki ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde