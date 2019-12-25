Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3 - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3

6 saat önce

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3(AKTÜEL)

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3(AKTÜEL)

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı-3

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:33 Kaynak: DHA
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