Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı

Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı

27 dakika önce

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi hafif yaralandı.

Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'dan Kayseri'ye gelen Ali Akbulut'un kullandığı 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesi Pazarören mevkisinde devrildi.

Hafif yaralanan 24 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yoğun kar yağışı dolayısıyla Pınarbaşı- Malatya yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, Pınarbaşı güzergahını kullanarak Malatya'ya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Pazarören, Şanlıurfa, Ali Akbulut, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var

Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in Babasından Dolayı Eleştirilmesine İlk Kez Cevap Verdi: Bu Ortaçağ Zihniyetidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:36:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]