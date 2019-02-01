Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı
27 dakika önce
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi hafif yaralandı.
Kayseri
'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi hafif yaralandı. Şanlıurfa
'dan Kayseri'ye gelen Ali Akbulut
'un kullandığı 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesi Pazarören
mevkisinde devrildi.
Hafif yaralanan 24 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, yoğun kar yağışı dolayısıyla Pınarbaşı- Malatya
yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde, Pınarbaşı güzergahını kullanarak Malatya'ya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:09 Kaynak: AA
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