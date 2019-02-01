Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı (2)
26 dakika önce
YARALILARDAN BAZILARI TABURCU EDİLDİKayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 24 yaralıdan bazıları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
YARALILARDAN BAZILARI TABURCU EDİLDİ
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 24 yaralıdan bazıları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren otobüs şoförü Ali Akbulut, ilk ifadesinde, kar yağışı nedeniyle otobüsün kaydığını, direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:53 Kaynak: DHA
Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu
Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı