Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı (2)

Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı (2)

26 dakika önce

YARALILARDAN BAZILARI TABURCU EDİLDİKayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 24 yaralıdan bazıları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı (2), System.String[]
YARALILARDAN BAZILARI TABURCU EDİLDİ

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 24 yaralıdan bazıları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren otobüs şoförü Ali Akbulut, ilk ifadesinde, kar yağışı nedeniyle otobüsün kaydığını, direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:53 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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