Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Epçe köyü yakınlarında içerisinde 43 yolcunun olduğu öğrenilen 01 FBY 98 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.


Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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