Son dakika: Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri- Niğde kara yolunun 67. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 RH 147 plakalı Süha Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet çarpıştı.
Otobüs daha sonra bir evin duvarına çarptı.
Kazada kamyonet şoförü Çakır hayatını kaybetti, otobüsteki 10 yolcu yaralandı.
Yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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