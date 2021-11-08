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Son dakika: Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

08.11.2021 12:28
Son dakika: Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri- Niğde kara yolunun 67. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 RH 147 plakalı Süha Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet çarpıştı.

Otobüs daha sonra bir evin duvarına çarptı.

Kazada kamyonet şoförü Çakır hayatını kaybetti, otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

Yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yeşilhisar, Kamyonet, Kayseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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