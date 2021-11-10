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Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

10.11.2021 16:38
Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Hidayet Ö. yönetimindeki 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Abdurrahman K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Abdurrahman K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yeşilhisar, Kamyonet, Kayseri, Bayram, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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