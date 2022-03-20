Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.D'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durduran ekipler, araçta 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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