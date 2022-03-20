Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

20.03.2022 17:24
Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.D'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durduran ekipler, araçta 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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