Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi

30.03.2022 14:59
Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi

Kayseri'de 1 kilogram esrar ele geçirilen yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

Kayseri'de 1 kilogram esrar ele geçirilen yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.D'nin doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin kullandığı yolcu otobüsünü kent girişinde durduran ekipler, araçtaki bir çantada 1 kilogram esrar ele geçirdi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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