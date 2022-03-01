Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

01.03.2022 11:05
Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle batı illerinden kente gelen iki kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.

Otobüs, Kayseri- Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Bagajda dedektör köpeğin katılımıyla arama yapan ekipler, bir sırt çantasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Y. ve Y.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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