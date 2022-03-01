Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle batı illerinden kente gelen iki kişinin uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı.
Otobüs, Kayseri- Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.
Bagajda dedektör köpeğin katılımıyla arama yapan ekipler, bir sırt çantasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.Y. ve Y.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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