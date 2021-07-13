Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsünde 967 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri tarafından uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsün bagajındaki bir çantada 967 gram metamfetamin bulundu, çanta sahibi kadın yolcu gözaltına alındı.

Şüpheliyle bağlantılı 2 kişi daha kent merkezinde yakalandı.

Gözaltın alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.